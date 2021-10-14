بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والبرازيل

المصدر: دبي - البيان

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مع مجموعة الصداقة البرلمانية البرازيلية الإماراتية، في مجلس النواب، برئاسة إدواردو بولسونارو، وفي مجلس الشيوخ، برئاسة ماركوس دوفال، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة، مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، كل من عائشة محمد الملا نائبة رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعلي جاسم، ومريم ماجد بن ثنية، وهند حميد العليلي.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على متانة علاقات الصداقة البرلمانية، التي تربط بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلسي النواب والشيوخ البرازيلي، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق لتوحيد المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا الدولية، ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.

برلمانات

ورحب الدكتور طارق الطاير وأعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، بزيارة الوفد إلى الدولة، مؤكدين على عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل، والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الوفد البرازيلي عن سعادته بزيارة الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز اللقاءات الثنائية بين المجلسين الصديقين، وعلى استمرار التواصل والتعاون بين لجان الصداقة البرلمانية.

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