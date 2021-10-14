10 آلاف مستفيد من حملات «خيرية الشارقة» لمكافحة العمى

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت جمعية الشارقة الخيرية أنها ساعدت 9852 حالة مرضية من المصابين بالعمى وأمراض العيون، وذلك خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، ويأتي هذا التقرير تزامناً مع اليوم العالمي للمكفوفين، الذي يصادف الـ 15 من أكتوبر من كل عام.

وقالت الجمعية في تقرير لها: إنه بفضل دعم وتبرعات أصحاب القلوب الرحيمة لحملات مكافحة العمى، التي تسيرها الجمعية بشكل متواصل لعلاج مرضى العيون في المناطق والبلدان، التي تغطيها مشاريع الجمعية، تم التكفل بإجراء الفحوص والعمليات الجراحية لـ 9852 حالة من مرضى العيون، الذين يعانون تراكم المياه البيضاء والزرقاء، وآلام القرنية، والضعف العام للرؤية والرمد.

مشاريع

وأفاد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بأن مشروع محاربة العمى من أكثر المشاريع الإنسانية رقياً في مساعدة من لا قدرة لهم على توفير كلفة علاجهم وجراحات الإبصار، ومن هذا المنطلق تعول الجمعية على أصحاب القلوب الرحيمة دعم هذه الحملات، التي ما إن وضعت رحالها بموضع حتى سطع النور من جفون عاشت أياماً وشهوراً بين ظلام العمى وضعف الإبصار، وما يتبع ذلك من أوجاع نفسية وجسدية، لكن هذا التكافل الذي يقدمه أهل الإمارات بمختلف جنسياتهم إلى أشقائهم المعوزين في أقصى البلدان والمناطق النائية حول العالم إنما هو أصدق تعبير عن القيم التي يتحلى بها مجتمع الدولة، مثمناً حجم المساهمة الفاعلة من قبل فاعلي الخير في نجاح هذا المشروع.

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