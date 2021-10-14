فعاليات مجتمعية: فرصة لتجديد الولاء للوطن والقيادة

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض

أكدت فعاليات مجتمعية، أن حلول الذكرى الخمسين ليوم الوحدة التاريخي، في الثاني من ديسمبر2021، فرصة لتجديد الولاء للوطن والقيادة، مشيرين إلى أن الإمارات، حققت الريادة في مختلف المجالات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها للمستقبل.

وقال عبد الله بو عصيبة مدير المركز الإبداعي الثقافي في أم القيوين، إن الاحتفاء باليوم الوطني، يعد فرصة لتجديد الولاء للوطن، والقيادة التي ركزت على الإنسان، ورسخت القيم النبيلة في النفوس، تلك المبادئ والأسس التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة، التي تواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل، بإنجازات غير مسبوقة، واستمرت في تعزيز مكانتها الدولية في كافة المحافل، وشكلت نموذجاً تنموياً استثنائياً، من خلال ما تحقق من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية، مثلت إضافة حقيقية لمسيرتها الرائدة، التي انطلقت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

سفينة

وأكد محمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، أن الاحتفاء باليوم الوطني الخمسين، بعد 50 يوماً، يذكرنا بيوم أن أبحرت سفينة الاتحاد قبل 50 عاماً، حيث كانت بداية مسيرة النهضة الشاملة في البلاد، وهي مسيرة تميزت بالعطاءات المشهودة والإنجازات الكبيرة، لافتاً إلى أن ما وصلت له الإمارات من تقدم وازدهار وحضارة ومكانة مرموقة، تشهد لها الأمم، وما تميزت به من نهضة، ما هي إلا نتاج الجهود المبنية على الأسس والقواعد الراسخة، والرؤية الثاقبة، والنهج الصحيح الذي انتهجته الدولة.

مكانة

من جانبه، قال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن خطوة الاتحاد الوحدوية، تظل إنجازاً عظيماً وفريداً من نوعه، فقد تبوأت الإمارات خلال الـ 50 عاماً الماضية، مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة، منطلقة بقوة نحو آفاق القمة بكل ثقة وحكمة واقتدار، كما أن العنوان الأساسي للخمسين المقبلة، هو تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات التي ستمكن الدولة من نيل مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي في مختلف المجالات.

وقالت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية فلج المعلا بأم القيوين: «يأتي الاحتفال باليوم الوطني الخمسين، للتعبير عن الانتماء إلى الهوية الإماراتية، والولاء للقيادة الرشيدة، حيث حققت الدولة خلال مسيرة 50 عاماً، الكثير من الإنجازات، التي أضحت مثالاً يحتذى، وذلك خلال فترة زمنية قياسيّة، وضعتها في مصاف الدول المتقدمة في مختلف القطاعات، حيث سعت منذ قيام الاتحاد، إلى الاعتماد على العنصر البشري الوطني، فسخرت جميع الإمكانات والأدوات اللازمة لبناء الإنسان»

. وأكد محمد عمر الخرجي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين، أن الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد كانت حافلة بالإنجازات بفضل الجهود المخلصة والإرادة القوية من القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن اليوم الوطني للدولة محطة نوعية في تاريخ المنطقة.

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