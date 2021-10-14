رؤية القيادة وراء الإنجازات التنموية والحضارية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد مسؤولون في الدوائر الحكومية في عجمان، أن ما تحقق خلال الخمسين عاماً الماضية من إنجازات تنموية وحضارية جاء بفضل رؤية وجهود القيادة الرشيدة التي تسير على نهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا الاتحاد أساس التنمية والتطوير وبناء الإنسان أساس العمل.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أهمية الاحتفال بمرور 50 عاماً لتأسيس الدولة وقيام الاتحاد، مشيراً إلى أن ذكرى الاتحاد عزيزة على قلوب الجميع لما تحقق من إنجازات تنموية في جميع المجالات والتلاحم الكبير ما بين القيادة الرشيدة للدولة والشعب، مشيراً إلى جهود القيادة الرشيدة في بناء الإنسان والعمل على توفير الحياة الكريمة للإنسان.

وقال: «نفتخر بإنجازات 50 عاماً مقارنة مع الدول العريقة التي لم تستطع تحقيقها، نجحت الإمارات في أن تكون نموذجاً وحدوياً يترجم أفكاره بالعمل والمشاريع الوطنية الراسخة».

استشراف المستقبل

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية: «الاحتفال بمرور خمسين عاماً لقيام الاتحاد فخر لكل مواطن ومقيم على أرض زايد الخير في ظل القيادة الرشيدة التي تعمل جاهدة في سبيل إسعاد الشعب ووضع الوطن في مصاف الدول المتقدمة»، لافتاً إلى الإنجازات التنموية التي تحققت خلال مسيرة الاتحاد المباركة.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت على صعيد البنية التحتية وفي مجالات التعليم والصحة وتنمية المجتمع جعلت الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة على المستوى العالمي في مجال رفاهية وسعادة المواطن، إضافة إلى مواكبة الحكومة للتطور التقني الذي أحدث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ووصول الخدمات إلى موقع العميل، الأمر الذي جعل الدولة نموذجاً في الحداثة والتقدم.

وذكر أن أبرز ملامح الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، إعداد جيل مستنير بالعلم والمعرفة لترجمة أفكار وتطلعات القيادة الرشيدة في جميع مجالات الحياة واستكمال مسيرة الاتحاد بمزيد من الإنجازات التي تجعل الدولة في المركز الأول عالمياً.

فخر واعتزاز

ومن جانبه، قال وليد الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية: «الاحتفال بمرور 50 عاماً لقيام الاتحاد يوم فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم في الدولة»، مشيراً إلى الإنجازات التنموية التي تحققت في ظل الاتحاد وبرعاية القيادة الرشيدة للدولة التي تعمل من أجل رفاهية الإنسان وإسعاده.وأشار إلى أن الدولة الآن تشهد العودة للحياة الطبيعية، وهي ثمرة جهود القيادة الرشيدة في مواجهة الجائحة، وتستضيف الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، وذلك تأكيداً على مكانة الدولة عالمياً وما تحقق فيها من إنجازات حضارية.

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