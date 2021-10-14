محمد بن راشد ومحمد بن زايد: 50 يوماً وتكمل الإمارات 50 عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات بعد 50 يوماً ستكمل 50 عاماً كدولة واحدة، إماراتها متحدة، وقلوبها متوحدة، مشيرين سموهما إلى أن يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في «تويتر»: «خمسون يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة … إماراتها متحدة.. قلوبها متوحدة.. شعبها يرفع علماً واحداً ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد.. خمسون يوماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر 2021 بإذن الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في «تويتر»: «بعد خمسين يوماً ستحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني الخمسين.. يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا، وسعادة لمن يعيش بيننا، نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

احتفالات

في إطار احتفالات عام الخمسين، تعلن لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي عن بداية العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2021. كما توجه اللجنة الدعوة إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالمشاركة في الاحتفالات.

ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل خمسين يوماً من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر. وتدعو المبادرة، التي تحمل شعار «خمسون يوماً للخمسين»، الجميع للمشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من التفعيلات والنشاطات سيتم نشرها بشكلٍ يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات @OfficialUAEND.

وتتضمن طرق الاحتفال العديد من الأنشطة منها، زيارة المناطق والوجهات السياحية واكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة وأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، علاوة على المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع أصدقائهم وعائلاتهم. وتدعو المبادرة الجميع للاحتفال ومشاركة تجاربهم من خلال استخدام الوسم #احتفالات_الخمسين.

فخر

وتعليقاً على مبادرة «خمسون يوماً للخمسين»، قالت شيخة الكتبي، مدير الإستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين: «من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية وننوه ونشيد بها، تتويجاً لعام استثنائي. تحتضن أرض الإمارات مع مواطنيها أكثر من 200 جنسية، ونحن ندعو الجميع للاحتفال والتعرف أكثر على التقاليد والعادات التي تصنع مجتمعنا، والمشاركة في أنشطتنا اليومية في الفترة التي تسبق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين».

كما تدعو لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي كافة الجهات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات للمشاركة بفعاليات خاصة بهم على مدار الخمسين يوماً القادمة.

يذكر أن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للدولة يقام يوم الثاني من ديسمبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن قريباً.

وكان قد أعلن صاحب السّمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسمية العام 2021 بـ«عام الخمسين»، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ50 على تأسيس الدولة في عام 1971. ومنذ أبريل 2021، وتمت دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للاحتفال بإنجازاته، وتكريم «الحالمين الأوائل» في عائلاتهم، وكتابة «رسائل إلى المستقبل» حول التقدم الذي يرغبون في رؤيته في الخمسين عاماً المقبلة.

وتتوافر معلومات أكثر عبر الحسابات الرسمية لليوم الوطني لدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي في إنستغرام وفيسبوك وتويتر @OfficialUAEND، وكذلك عبر الموقع الرسمي: www.UAENationalDay.ae.

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