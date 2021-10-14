راشد بن حميد: الميزانية العامة تعكس قوة دولتنا

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم: إن الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بإجمالي 290 مليار درهم، تعكس قوة دولتنا الرائدة وسعيها الدائم لإحداث التنمية المستدامة والشاملة ودعم كل قطاعات العمل والحياة.

وأضاف: إننا اعتدنا من قيادتنا الرشيدة إقرار القرارات السديدة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعمل على دفع عجلة التقدم والازدهار وإحداث الفارق الدائم وإنعاش الحركة الاقتصادية وتحفيز الأنشطة التعليمية والأخذ بأيدي كل فئات وشرائح المجتمع.

وأكد أن تطلعات القيادة الرشيدة دائماً ترنو لتحقيق الأهداف المنشودة في عام الخمسين، ومواكبة النهضة المتسارعة والتغيرات المتلاحقة على الدوام، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقلد اليوم سلم المجد والرفعة والصدارة والريادة في جميع المجالات، وتعمل جاهدة من أجل رفاهية الإنسان وسعادته.

وذكر أن الميزانية الاتحادية للعام 2022 تظهر قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما تولي اهتماماً لافتاً بدعم القطاعات الحيوية، والتي تتضمن قطاع التعليم العالي والجامعي وقطاع الصحة وقطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع تطوير البنية التحتية والموارد الاقتصادية وقطاع الصحة العامة.

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