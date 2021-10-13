«دورية السعادة» تستضيف عائلة أفغانية بجولة في أبوظبي

المصدر: البيان

استضافت دورية السعادة بشرطة أبوظبي عائلة أفغانية من مدينة الإمارات الإنسانية بأبوظبي في جولة للتعرف على المعالم الحضارية في العاصمة والاطلاع عن قرب على عادات وتقاليد سكانها وقيم التعايش والتسامح الراسخة.

وأعربت العائلة عن انبهارها من نسق المدينة وهندستها المتقدمة وجمال مبانيها والحركة المتصلة التي تنعم بها العاصمة.

وعززت دورية السعادة نشر البهجة والسعادة لدى أفراد العائلة التي تضم 4 أفراد من بينهم أطفال تمازجت فرحتهم مع مشاهد العاصمة وجمالياتها.

وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي هدايا تذكارية أسهمت في نشر السعادة والبهجة في نفوسهم، إلى جانب تعريفهم بالإرث العريق لشرطة أبوظبي وجهودها في الحفاظ على موروثها التاريخي الذي يعبر عن بدايات ومراحل التطور التي شهدتها المسيرة الشرطية والأمنية منذ التأسيس عام 1957 حتى يومنا هذا، والتي جعلت مدينة أبوظبي من أفضل المدن أماناً على المستوى العالمي.

وأشادت شرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، بالجهود الكبيرة لمدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتاً العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول أخرى ودورها الإنساني الذي يجسد نهج الإمارات المتأصل والراسخ في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للجميع منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحةً أن ما نراه اليوم هو استمرار لإرث زايد الخير في نجدة الأشقاء والوقوف إلى جوارهم في ظروفهم الطارئة.

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