الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعةً.

والرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31، والجزر الأول عند الساعة 10:37، والثاني عند الساعة 02:54.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 15:43، والمد الثاني عند 06:04، والجزر الأول عند الساعة 10:43، والجزر الثاني عند الساعة 22:44.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 26 90 25

دبي 37 26 90 25

الشارقة 36 20 90 20

عجمان 35 25 85 20

أم القيوين 37 20 85 25

رأس الخيمة 37 22 80 30

الفجيرة 35 25 60 25

العين 37 26 75 20

ليوا 38 24 85 25

الرويس 35 24 85 25

السلع 35 26 90 30

دلما 35 27 85 25

طنب الكبرى 37 30 75 25

طنب الصغرى 37 30 75 20

أبو موسى 37 30 75 20 .

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