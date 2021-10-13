خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق منصة التحليل والاستقراء لمركز الإحصاء أبوظبي

المصدر: البيان

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، إطلاق منصة التحليل والاستقراء المتطورة التي أنشأها مركز الإحصاء-أبوظبي، بهدف توفير بيانات إحصائية باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، لدعم صناعة السياسات والتخطيط المستقبلي.

وتوفر المنصة لوحات تفاعلية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة من خلال البيانات الإحصائية، ما يمكّن صناع القرار على مستوى حكومة أبوظبي من دراسة أثر السياسات المختلفة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتنبؤ بها، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة واستخدام وتكامل الموارد عبر الجهات الحكومية.

كما تعمل المنصة على تمكين مجتمع الأعمال من تخطيط استراتيجياتهم وفق بيانات إحصائية دقيقة.

وتعتمد المنصة على جمع البيانات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبواسطة التعلم الذاتي من خلال خوارزميات متطورة.

حضر إطلاق المنصة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض رؤساء ومدراء عموم عدة جهات حكومية في أبوظبي، واطلعوا خلال الفعالية على مزايا المنصة وأهدافها.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بجهود مركز الإحصاء – أبوظبي لبناء المنصة التكنولوجية المتطورة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من قدرات المنصة لدعم صناعة السياسات الاستباقية والتخطيط المستقبلي.

وسلط سموه الضوء على الإمكانات التي توفرها مشاركة البيانات الجماعية للحصول على تحليلات عميقة وتنبؤات مجدية.

وقال سعادة أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء-أبوظبي "تعد منصة التحليل والاستقراء، التي تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في تحليل البيانات التقليدية وغير التقليدية والبيانات الكبيرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ثورة جديدة تضاف إلى إنجازات أبوظبي في السباق العالمي نحو العقد الاجتماعي الجديد مع البيانات، ما يفتح آفاقا واسعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلمي".

وأضاف أن "تقدم المنصة إنتاجاً منتظماً من الإحصاءات والتحليلات، كما يمكنها إعداد دراسة للاحتمالات المستقبلية وسيناريوهات تحاكي تحليلات متعددة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومعرفة أثر تلك الاحتمالات مسبقاً على القطاعات المختلفة في المجتمع، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية".

وأشار إلى أن "إنتاج المنصة يعد من عناصر التمكين للقادة وواضعي الخطط والسياسات الحكومية، وخدمة متميزة جديدة على مستوى المنطقة لمجتمع الأعمال والمجتمع العلمي في إمارة أبوظبي، وكذلك سكان الإمارة، بما تقدمه من إحصاءات وتحليلات شفافة وحديثة وذات صلة بالواقع واهتمامات المتعاملين".

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