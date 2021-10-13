محمد بن زايد ورئيس جمهورية الكونغو يبحثان علاقات البلدين

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة اليوم علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميته على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

ورحب سموه بزيارة ضيف الإمارات والوفد المرافق إلى الدولة ..ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..وتمنياته لجمهورية الكونغو الصديقة دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

وتبادل سموه وفخامة رئيس الكونغو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بما ينعكس بالخير والرخاء والتقدم على شعوب القارة الأفريقية.

كما تطرق الجانبان إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يواصل فعالياته إلى 31 من شهر مارس عام 2022 وأهمية قضايا الاستدامة وتواصل العقول والحلول المبتكرة التي يطرحها لأجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للبشرية.

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