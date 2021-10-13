طرق دبي تنفذ 1331 عملية تفتيشية على قطاع النقل المدرسي في الإمارة

المصدر: البيان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرا (1331) عملية تفتيشية على نشاط النقل المدرسي في (103) مدرسة على مستوى إمارة دبي في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم ممارسات هذا القطاع والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كوفيد - 19 " خلال نقل الطلبة.

وتفصيلا، قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "مع بدء العام الدراسي (2021-2022) وعودة الدراسة وانتظام الدوام بشكل طبيعي وحضوري مع مطلع أكتوبر الجاري، بدأنا بتنفيذ هذه العمليات التفتيشية كجزء من الحملات التفتيشية المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة، الذين تحرص الهيئة وبشكل مستمر على تنقّلهم بشكل آمن وسلس ومريح على متن حافلات متطورة ومجهّزة بوسائل أمان وراحة متقدّمة."

وأضاف البلوشي: تأتي عمليات التفتيش هذه في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً لرصد آلية عمل حافلات النقل المدرسي في إمارة دبي ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَةِ لعمل هذه الحافلات، موضحاً أن عدد العمليات التفتيشية للحملة بلغ (1331)عملية شملت حافلات عائدة لـ (103) مدارس، وقد أسفرت عن تحرير (108) مخالفة تمحور معظمها حول (عدم حصول السائقين والمشرفات على تصاريح مزاولة المهنة) فيما توزَّع الباقي على (مخالفة المواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلة المدرسية وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من قِبل الهيئة).

وتابع مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "إن تغطية الحملة لحافلات تابعة لـ (103) مدارس من إجمالي (205) مدارس يعود لعدة أمور منها أن المدارس كانت تُقَدّمُ التعليم عن بُعد بسبب الجائحة خلال العام الدراسي الماضي (2020-2021) فضلاً عن وجود اختلاف في تواقيت وصول الحافلات إلى المدارس لأسباب بعضها يعود إلى تحديات (كوفيد - 19 )، مؤكداً أن حملات التفتيش على حافلات النقل المدرسي مستمرة طوال العام الدراسي وفق الخطط الموضوعة لها حيث أن الهيئة تولي هذا النشاط اهتماماً كبيراً بما يضمن سلامة الطلبة خلال رحلات التنقل اليومي تجسيداً لرؤيتها في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

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