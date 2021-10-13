محمد بن راشد ومحمد بن زايد : 50 يوماً وتحتفل بلادنا بيوم الوحدة التاريخي

المصدر: البيان

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرب حلول الذكرى الخمسين ليوم الوحدة التاريخي في الثاني من ديسمبر2021 الذي يعتبر مصدر فخر وعز وسعادة للإماراتيين ولمن يعيشون على ثرى هذه الأرض الطيبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر: خمسين يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة … إماراتها متحدة .. قلوبها متوحدة .. شعبها يرفع علم واحد ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد .. خمسين عاماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر2021 بإذن الله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي على تويتر : بعد خمسين يوماً ستحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني الخمسين.. يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا، وسعادة لمن يعيش بيننا، نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهارا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز