حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، معالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، الذي قدم للسلام على سموه.

تنمية

واطلع سموه من معالي الوزير على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاتحادية والوطنية ومسيرة الدولة التنموية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة معالي عبد الله بن مهير الكتبي على ثقة القيادة، وعلى توليه وزارة شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وتطرق اللقاء إلى البرامج والمبادرات المختلفة التي تتبناها الدولة، والتي من شأنها تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات على كافة الصعد.

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