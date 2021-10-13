171 مليون درهم إجمالي منح الزواج 2020

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

أفادت وزارة تنمية المجتمع في تقريرها السنوي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم صرفها كمنح للزواج خلال العام الماضي، بلغ 171 مليوناً و360 ألف درهم، لـ2448 مستفيداً من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة ممن انطبقت عليهم الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة.

وتصرف منحة الزواج بناء على عدد من الشروط أهمها أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، فيما تتضمن الوثائق المطلوبة صورة عقد الزواج مصدقاً طبق الأصل من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للزوجين، وصورة من خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة وصورة من خلاصة القيد توضح تاريخ الشطب، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية من مكان إصدارها إلى جانب مستندات أخرى.

وتتيح الوزارة إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (WWW.MOCD.GOV.AE).

وتركز وزارة تنمية المجتمع بشكل متوازٍ لتقديم الدعم المادي على محور توفير التوعية اللازمة للشباب المقبلين على الزواج من خلال برنامج «إعداد» لتأهيل الشباب، عبر دورات تزود المنتسبين بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة من مختلف الجوانب الحياتية، يقدمها نخبة من الاختصاصيين الأسريين، وحضورها إجباري لمستحقي المنحة.

وكشف التقرير عن تنفيذ 10 دورات حضورية خلال الربع الأول من العام الماضي و32 دورة إعداد تم تنفيذها على مدار العام و22 دورة بث مباشر منذ بداية أبريل حتى نهاية العام الماضي، حيث استفاد منها 6195 شخصاً.

ويتضمن برنامج إعداد 5 محاور: الأول أهمية وتعزيز البناء الأسري، ومحور أهمية العلاقات الأسرية، ومحور كيفية مواجهة التحديات الأسرية وتعزيز التخطيط المالي والأسري، ومحور ترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة.

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