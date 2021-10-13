«تنفيذي الشارقة» يوجه بتطوير خدمات المواقف العامة في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش المجلس تقرير دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول وضع المواقف العامة في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أعداد المواقف في مدن ومناطق الإمارة ونسب الإقبال عليها وآلية تنظيمها.

كما تضمن التقرير تجربة المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة ونتائجها في تنظيم استخدام المواقف وتوفير مناخ ملائم لممارسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.

تطوير

ووجه المجلس بتطوير خدمات الاستفادة من المواقف العامة في إمارة الشارقة وفق إجراءات ميسرة وسريعة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم الاستراتيجي المزمع إبرامها بين هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات.

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