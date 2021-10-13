تفاهم بين «الشؤون الإسلامية» وجمعية القوات المسلحة التعاونية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مذكرة تفاهم مع جمعية القوات المسلحة التعاونية لتعزيز التواصل ومد جسور التعاون، خدمة للأهداف المشتركة وتقديم خدمات عالية تحقق السعادة للمنتسبين للهيئة.

وقع عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محمد سعيد النيادي المدير العام للهيئة وعن جمعية القوات المسلحة التعاونية عبدالله سعيد نهيل النعيمي المدير العام للجمعية، وبحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

خدمات

وتنص الاتفاقية على أن تقوم جمعية القوات المسلحة التعاونية بتقديم خدمات في مقر الهيئة بالإضافة إلى تقديم عروض للعاملين بالهيئة في فروعها كافة وذلك وفق آليات تراها الجمعية مناسبة لسير عملها وكذلك تلبية متطلبات الهيئة من المواد الغذائية ومختلف الخدمات الأخرى.

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