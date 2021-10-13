«محمد بن راشد للثقافة» ينظم دورة حول بناء الأسرة في الإسلام

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، دورة بعنوان «استراتيجية بناء الأسرة في الإسلام»، قدمها باللغة الإنجليزية، محمد عيد المهيري، واعظ بالدائرة.

وتهدف الدورة إلى تأهيل المعلمين والمرشدين في المركز والذين يقومون بتدريس دورة مبادئ الدين الإسلامي للمسلمين الجدد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر العلوم الإسلامية لدى الجاليات المقيمة في الإمارة، من خلال استثمار خبرات ومهارات المعلمين وتفعيل دورهم المحوري في نشر الثقافة الإسلامية وتعاليمها السمحة للفئات المستهدفة.

من جانبها أفادت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة المركز، بأن المركز يعمل على إعداد دورات وأنشطة تعود بالنفع والفائدة العامة على مختلف شرائح المجتمع، من خلال تطويع الآليات التي تساهم في تحقيق استراتيجية المركز في نشر قيم ومبادئ الإسلام وثقافته لأتباع الديانات الأخرى الراغبين في معرفة الدين الإسلامي الصحيح، فضلاً عن رفع مستوى الوعي العام، مؤكدة أن الدورة تكمن أهميتها كونها تتحدث عن بناء الأسرة وكيف أن هذه المسؤولية والحقوق ستنعكس آثارها على الأفراد والأسرة والمجتمع.

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