إطلاق مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أطلقت بلدية رأس الخيمة، أمس، مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد «العنوان» لإمارة رأس الخيمة رسمياً، لتعزيز معايير جودة الحياة في الإمارة، والارتقاء بفرص التنمية المستدامة التي تحقق رؤية إمارة رأس الخيمة الاقتصادية والتنموية والتطويرية، والذي تتضمن ترقيم 55 ألف مبنى بمختلف مناطق الإمارة ضمن المرحلة الأولى.

وأوضح منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لبلدية رأس الخيمة، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر البلدية بحضور مديري الدوائر الحكومية في رأس الخيمة، أن نظام العنوان الحديث يستند إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في تحديث وتوحيد آلية تسمية الشوارع.

وتحديد المواقع والمناطق والطرق والمباني على امتداد الإمارة، وإعادة تخطيط وتنظيم عنونتها بالكامل، وتعزيز كفاءة ودقة الأعمال والخدمات الحكومية، والانتقال بالإمارة إلى مصاف الدول المتطورة في بُناها التحتية وخدماتها الذكية التي تقدمها لجمهورها.

منصة

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت إطلاقه رقمياً عبر منصة إلكترونية متاحة لأفراد المجتمع والزوار، إذ تم تطبيق المشروع على جميع مناطق الإمارة، وتزويد شركات الخرائط نسخة رقمية من البيانات لتحديث خرائطها، وتتضمن المرحلة الثانية تركيب اللوحات على المباني والشوارع في الإمارة.

وأكد الزعابي، أن المشروع يساهم في تسريع العملية التنموية التي تشهدها الإمارة في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وتم تصميم وإرساء نظام العنونة الجديد بلمسات تراثية وتطبيقات ذكية يعزز انتماءنا الحضاري وعلاقاتنا بالمستقبل في آن واحد، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة مثالية للإقامة والعمل والزيارة، والتحول إلى اقتصاد ذكي يتمتع بتوصيل أسرع للخدمات والبضائع، ويتيح لنا الاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية الناشئة كالاقتصاد الإلكتروني.

وأضاف: يعتمد النظام على أحدث التطبيقات التكنولوجية التي توفر المعلومات الدقيقة والسريعة، ويتيح للسكان والشركات والزوار تسيير أعمالهم اليومية بوسيلة أكثر ذكاءً وفعالية.

وتقديم حزمة واسعة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية رأس الخيمة 2030، وتحسين زمن الاستجابة للطوارئ والارتقاء بمستوى توصيل الخدمات، واختصار المسافات والوقت وتقليص الانبعاثات القادمة من عوادم السيارات وخفض البصمة الكربونية بفضل توفير الوقت والوقود.

66

كشفت المهندسة عائشة سيف الشحي مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية، عن ترقيم 66 ألف مبنى على مستوى الإمارة، بالإضافة لتوفير المعلومات على بوابة حكومة رأس الخيمة، وتم التعاون مع الجهات المعنية كافة في الإمارة لإنجاز المنصة التي تضم جميع المعلومات، وترقيم الشوارع الداخلية، بالإضافة لتسمية الشوارع والطرق وفق المناطق التاريخية والتراثية للحفاظ على عراقة الماضي والاحتفاظ بالأسماء التاريخية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز