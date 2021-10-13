رأس الخيمة «إمارة مستدامة خالية من البلاستيك»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف الدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، عن استخدام 28 مليون كيس بلاستيكي خلال عام 2019، من خلال منافذ بيع السوبر ماركت والمخابز في رأس الخيمة، والتي تبلغ 260 منشأة، وبناءً عليه قامت الهيئة بإطلاق مبادرة «إمارة مستدامة خالية من البلاستيك»، والتي تستهدف مواكبة توجهات الدولة لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

وأشار إلى أن 80% من أفراد المجتمع يؤيدون استخدام المواد البديلة للأكياس البلاستيكية، حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة التركيز على منع استخدام الأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها الهيئة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والاقتصاديين.

ولفت إلى أن رأس الخيمة تضم 6 مصانع تعمل في قطاع تصنيع الأكياس الورقية، والتي يتم تصديرها إلى خارج الإمارة.

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