«ماي دبي» تعزز جهودها لتوعية الشباب بأهمية الاستدامة

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت «ماي دبي» مواصلة دعمها لبرنامج «زجاجات ببساطة» من «دي غريد» الشركة المتخصصة في تصنيع الملابس الصديقة للبيئة عبر رعايتها تحدي «زجاجات ببساطة» لإعادة التدوير في المدارس للعام الدراسي 2021 ــ 2022. وتعد «ماي دبي» شريكاً لـ «دي غريد» منذ عامين، حيث تعمل على دعم جهودها للتوعية بأهمية إعادة تدوير العبوات البلاستيكية للمياه من خلال حملات وأنشطة يشارك فيها المدرسون والطلاب وأولياء الأمور في مدارس دبي.

ويهدف هذا التحدي إلى زيادة معدل إعادة تدوير العبوات البلاستيكية للمياه عبر تشجيع الطلاب على إعادة تدوير أكبر عدد ممكن من هذه العبوات.

وفي ختام المسابقة سيتم منح شهادات إنجاز للمدارس المشاركة تحدد كمية البلاستيك التي تمت إعادة تدويرها ويمكن للمدارس ربح مجموعة متنوعة من الجوائز من ضمنها قمصان وقبعات وكمامات مستدامة مصنوعة من العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها إلى جانب عبوات مياه ستقوم بتوريدها «ماي دبي».

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