تعاون بين القمة العالمية للحكومات ومجموعة «إيدج»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات مذكرة تفاهم مع «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتبادل المعرفة والأفكار المبتكرة، التي تدعم الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل.

وقع المذكرة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة «ايدج».

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، يمثل داعماً أساسياً لترسيخ موقع القمة العالمية للحكومات منصة دولية لتصميم وصناعة المستقبل، ومشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والابتكارات التي تحقق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن اتفاقية الرعاية التي وقعتها القمة العالمية للحكومات ومجموعة «ايدج» ستسهم في تعزيز الجهود لبناء منظومة فرص جديدة في المجالات الحيوية، بما يضمن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في الدولة من خلال ابتكار حلول جديدة للتحديات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية.

من جهته، قال فيصل البناي يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع القمة العالمية للحكومات في إطار التوجهات الاستراتيجية لمجموعة «ايدج».. لافتاً إلى أن تعاون العقول ومشاركة المعرفة وتحقيق فهم متوازن للتحديات الحقيقية التي تواجهنا جميعاً كأفراد ومجتمعات، سبيلنا نحو إحداث تغيير ملموس.

وأضاف: ستسخّر «ايدج» هذه الشراكة في استكشاف الفرص الجديدة والقيّمة لتعزيز مكانتنا الرائدة إقليمياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ التقدم. يأتي ذلك في إطار سعينا إلى خلق حلول جديدة تحدث أثراً إيجابياً وطويل الأمد على الأمن العالمي. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، نسعى إلى توفير بيئة مناسبة للابتكار والأمان.

ممارسات

تركز مذكرة التفاهم مع مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «ايدج»، على مشاركة أفضل الممارسات والتعاون العالمي في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وعقد الحوارات وإطلاق المبادرات والفعاليات التي تساهم في تبادل المعرفة وتوظيف فرص جديدة لرسم مستقبل أفضل.

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