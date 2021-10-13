129 مرشحاً ومرشحة لبرنامج إعداد وتأهيل القادة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس، عن إغلاق ترشيح القبول في برنامج إعداد وتأهيل القادة من الصف الثاني بالوظائف الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ 129 مرشحاً ومرشحة، حيث يستهدف البرنامج في دورته الأولى تخريج 35 قائداً وقائدة على مستوى الدولة.

وأكد بن عنبر، أن البرنامج يأتي تماشياً مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «كل شخص يمكن أن يكون قائداً..

كل إنسان لديه موهبة.. كل شخص لديه أفكاره المتفردة وشخصيته التي لا تتكرر وصفاته التي يمكن أن يصنع بها المستحيل»، بهدف إعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل دولة الإمارات في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتمكينهم من تبوؤ مناصب قيادية في مختلف قطاعات وإدارات الوزارات الاتحادية والمحلية.

مبادئ

ولفت إلى أن الخريجين سيخضعون لتدريب مكثف لمدة 5 أسابيع ضمن برنامج متطور يتواءم مع المبدأ الرابع من المبادئ العشرة في وثيقة الخمسين.

وأضاف: يخضع القائد خلال البرنامج لخمسة مراحل من الإعداد، بدءاً من مستوى القائد الواعد، وصولاً إلى مستوى محرك التغيير في مسار مهني أكاديمي يستند إلى منهجية علمية، بما يحقق الغايات العليا للدولة، وتمكين قيادات مستقبلية من الصف الثاني، حاصلة على خبرات عملية وظيفية، تؤهلهم لقيادة مستقبل الإمارات، كما أن البرنامج سيبدأ نشاطه اليوم بقاعة المؤتمرات في مقر الجمعية بمنطقة الظيت.

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