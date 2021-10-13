ضاحي خلفان يتسلم كتاباً عن التجارب العملية في «إدارة مسرح الجريمة»

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الخبير الأول جاسم ربيع العوضي، الأستاذ المساعد بأكاديمية شرطة دبي، كتاب «إدارة مسرح الجريمة» الذي يتناول التجارب العملية لمؤلفه في فترة عمله الطويلة في شرطة دبي، وتخصصه في التصوير الجنائي.

جاء ذلك في استقباله له بمكتبه صباح أمس بحضور اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ويتناول الكتاب شرحاً لمسرح الجريمة وإجراءات المستجيب الأول وإجراءات التوثيق، ويشرح النظريات العلمية الجنائية الخاصة بالآثار المادية. وتناول الكتاب 3 أنواع من الآثار الأكثر شيوعاً في القضايا الجنائية وهي: البصمات والبيولوجي والجروح الناتجة عند تنفيذ الجريمة، وتطرق الكتاب للحديث حول أنواع الأخطار وإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بكل من يتعامل مع الأخطار في مسرح الجريمة.

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