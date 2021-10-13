2855 رسالة تعاملت معها «تواصل مع المدير العام» لـ«إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد إحصائيات المتعاملين مع خدمة «تواصل مع المدير العام» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني

gdrfad.gov.ae، بلغ 2855 رسالة بريد إلكتروني تم التعامل معها عبر الخدمة من يناير الماضي حتى الـ10 من أكتوبر الجاري. وتنوعت الرسائل بين الاستفسارات العامة والملاحظات والاقتراحات بالإضافة إلى رسائل الشكر والثناء، إذ حصدت الاستفسارات العامة العدد الأكبر من إجمالي عدد الرسائل الواردة عبر هذه الخدمة.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: حينما أطلقنا خدمة «تواصل مع المدير العام» عام 2013 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، وضعنا نصب أعيننا خدمة الناس والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لخدمتهم، وجعلنا خدمة المتعاملين وإسعادهم واجباً أساسياً.

ويأتي هذا من منطلق إيماننا بأهمية ترسيخ ثقافة الشفافية وتبنّي سياسة الباب المفتوح التي من شأنها تعزيز قنوات الحوار البنّاء، ونتطلع من خلال السير على هذا النهج إلى دفع عجلة الإبداع والابتكار والتميز التي تقودنا إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، في ضوء أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة شفافة وموثوق بها تحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.

إبداع وابتكار

وأضاف الفريق المري: إن خدمة «تواصل مع المدير العام» تتيح أمام المتعاملين وأفراد المجتمع إمكان التواصل المباشر مع المدير العام، والتي من شأنها الإسهام في تطوير وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة ودفع عجلة الإبداع والابتكار والتميز والارتقاء بالأداء الحكومي، مضيفاً، إنه قد تم الرد على الاستفسارات كافة الواردة في هذه الفترة والتعامل معها وتوفير المعلومات المطلوبة للمتعاملين، كما تم توجيه الملاحظات والاقتراحات للمعنيين لدراستها وبحث إمكان تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

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