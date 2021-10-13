6940 جهاز «أمان» تم تركيبها في الشارقة للوقاية من الحرائق

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت إحصائيات حكومية في الشارقة أنه تم تركيب وتسجيل ما يزيد على 6940 جهاز «أمان» في مختلف مناطق الشارقة، في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأجندة وخطة الفريق من أجل تغطية المنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية كافة، ويعد تركيب «أمان» إلزامياً لجميع المنشآت في الإمارة، تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة.

وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أن نظام الإنذار المبكر «أمان» يلعب دوراً كبيراً وحيوياً ومهماً في حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحرائق، ما يعني أنه أصبح ضرورة ملحة للجميع، وشدد على أهمية تركيب جهاز «أمان».

وذلك في إطار التزام الهيئة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز أعلى مستويات الأمن والسلامة.

ومن جانبه، قال المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق، المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة: حقق جهاز «أمان» نقلة نوعية في الكشف المبكر عن الحرائق، والمساهمة في حماية الأفراد والممتلكات، وندعو الجميع في إمارة الشارقة إلى المبادرة في تركيب جهاز «أمان»، حرصاً على سلامتهم وسلامة مقتنياتهم من أخطار الحرائق.

خدمات

لفت المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق إلى أن «ساند»، توفر خدمات إدارة المرافق وصيانة المباني والخدمات الفنية ذات الصلة للكيانات التجارية والحكومية، بالإضافة إلى إدارة الطاقة والمبادرات المستدامة، كجزء من خدماتها الشاملة في مجال إدارة الطاقة واستدامة المباني والمرافق، كما يقدم فريق العمل خدمات فنية متخصصة في أمن وسلامة المنشآت والمرافق.

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