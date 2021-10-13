النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت الهيئة إطلاق النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر المقبل في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» «أدنيك».

ويحفل الأسبوع بالكثير من الفعاليات التي تشمل إطلاق «مؤتمر أبوظبي للسلامة والأمن الغذائي» بالشراكة مع «المنتدى العالمي للأمن الغذائي» وحفل توزيع جوائز الزراعة المستدامة، وتكريم أصحاب الإبداعات المعززة للابتكار في قطاعي الزراعة والغذاء. ويستضيف الأسبوع ندوة لـ«الاتحاد الدولي لرابطة مربي النحل» (أبيمونديا) الذي تأسس سنة 1897 في العاصمة الإيطالية روما إلى جانب معرض «Api-Arab Expo» الذي يستهدف تطوير قطاع تربية نحل العسل في المنطقة.

رؤية

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن انطلاق هذا الحدث ينسجم مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقضايا الأمن الغذائي بوصفه أساساً لرفاهية وسعادة الإنسان، إذ يحرص سموه على التوجيه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتأمين الغذاء بصورة كريمة وجودة تضمن أعلى معايير السلامة.

أجندة

من جهته، قال مهند التركاوي، المسؤول عن «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»: «فخورون بصفتنا شريكاً لـ«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، وكوننا جزءاً من هذه الرؤية التي تضع أبوظبي في قلب أجندة الزراعة المستدامة والأمن الغذائي العالمي».

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