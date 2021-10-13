تشغيل ثاني التوربينات الغازية في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة

المصدر: الشارقة - وام

احتفلت شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة (شيبكو) وشركة «جنرال إلكتريك» بتشغيل التوربين الغازي الثاني أول مرة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة توليد تبلغ 1.8 جيجاواط.

وتمثل عملية التشغيل الأولى لهذا التوربين من طراز H-class إنجازاً مهماً واختباراً حاسماً يتم فيها تشغيل التوربين بالوقود في الموقع وتأتي هذه المرحلة بعد أشهر طويلة من أعمال التركيب والتشغيل.

وتعد هذه المنشأة أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتعمل بالدورة المركبة في الشارقة وقام الشريكان المطوران شركة جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة وشركة «سوميتومو» اليابانية بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مدة 25 عاماً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتطوير وبناء وتشغيل المحطة وبعد الإغلاق المالي لهذه الصفقة في عام 2019 شكل الشريكان المطوران مع «شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية» و«الشارقة لإدارة الأصول» الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة شركة مشروع مشترك «شيبكو» لبناء المشروع وملكيته وتشغيله ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة في الشارقة.

وتقدم شركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» أعمال الهندسة والإنشاء والمشتريات الرئيسة وتزود المحطة ثلاثة توربينات غازية من طراز 9HA.01 وستة مولدات وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة وستقدم الشركة أيضاً قطع التبديل وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المشروع مدة 25 عاماً تقريباً.

طاقة

وقال سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: يتوج تشغيل التوربين الغازي الثاني أول مرة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية إنجازاً مهماً وثمرة الجهود التي بذلتها فرق عمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشيبكو وجنرال إلكتريك لاستكمال هذا المشروع الحيوي.

مشيراً إلى أن هذه المحطة تعد عنصراً رئيساً من خطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2030 ومن المتوقع أن تساهم في توليد ما يصل إلى 40 % من احتياجات الطاقة الكهربائية في الشارقة عند اكتمالها.

وأشار عمر الملا رئيس مجلس إدارة «شيبكو» إلى أن إنشاء محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية يعد مشروعاً معقداً تطلب إنجازه حتى الآن أكثر من 7 ملايين ساعة عمل من قبل 1500 شخص من 20 دولة ويسعدني الإعلان عن استكمال معظم الأعمال الهندسية.

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