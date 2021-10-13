«كهرباء الشارقة» تنجز تركيب قطع ترشيد المياه في مجالس الضواحي

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنجزت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب قطع وأدوات ترشيد المياه في جميع مجالس الضواحي التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى في مدينة الشارقة والبالغ عددها 8 مجالس، ما ساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 67% وتوفير ما يقارب من 24,440 جالوناً من المياه يومياً.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مديرة إدارة الترشيد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تسعى لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها من خلال نشر الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هدر المياه ومعالجة التسربات.

وأكدت أن الهيئة توفر كافة الدعم اللازم للجهات الحكومية بالشارقة من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التوعية اللازمة لها لتقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمباني كافة التابعة لها، لافتة إلى أن إدارة الترشيد تقدم خدماتها للجهات الحكومية من خلال 3 مراحل.

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