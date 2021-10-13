انطلاق الدورة الـ 6 لدبلوم خبير ملكية فكرية

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

افتتح اللواء الدكتور محمد المر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية الدورة الـ 6 لبرنامج دبلوم خبير ملكية فكرية بمشاركة متخصصين من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ومحاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة و«أدنوك»، ويشهد البرنامج تقديم محاضرات متخصصة من خبراء الملكية الفكرية.

وقال المر في كلمته الافتتاحية: يكتسب دبلوم خبير ملكية فكرية أهمية بالغة كونه برنامجاً عربياً مهنياً يوفر تعليماً وتدريباً متقدماً وفهماً شاملاً للمبادئ التي تحكم قضايا الملكية الفكرية، والتوجهات الدولية..

وكذلك كونه دعامة أساسية للارتقاء بقدرة الكوادر البشرية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، بما يصب في خدمة الأجندة الوطنية وتعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فعّال، يحافظ على بقاء الدولة بين أفضل الدول في العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد المر أن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية يحرص من خلال البرنامج على تمكين المشاركين من فهم وممارسة وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية المختلفة، عبر إطلاع المشاركين على أفضل التجارب والممارسات بزيارة الجهات المعنية ومكاتب الملكية الفكرية المختلفة بالدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز