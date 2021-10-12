محاكم رأس الخيمة تحقق أعلى نسبة فصل في القضايا بالنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - وام

حققت محاكم رأس الخيمة أعلى نسبة فصل في القضايا في النصف الأول من العام الحالي فقد نظرت في 4362 قضية مدنية وجزائية وبلغت نسبة الفصل بها 99% وفق تقرير أعدته إدارة التفتيش القضائي بدائرة المحاكم برأس الخيمة حول سير العمل القضائي ونتائجه وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز مبدأ الشفافية وإطلاع المجتمع على سياسة سير العمل وأهم الإنجازات المحققة والكشف عن الجهود المبذولة لإسعاد المتقاضين.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المحاكم حققت إنجازاً ملموساً يعكس فاعلية الأداء وكفاءة العمل القضائي وسرعة البت في القضايا بمحاكم الإمارة ومن دون الإخلال بحقوق المتقاضين ما يساهم في تحقيق أعلى معدلات رضا وسعادة المتعاملين.

وقال إن دائرة المحاكم نظرت في 2840 قضية مدنية و1522 قضية جزائية في ستة أشهر ليصل إجمالي عدد القضايا المنظورة إلى 4362 قضية مدنية وجزائية بينما بلغ عدد القضايا المحكوم فيها 4289 قضية منها 2780 قضية مدنية و1509 قضايا جزائية.

وأضاف رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إنه وفقاً لمستويات التقاضي الثلاثة فقد نظرت محكمة التمييز في 96 قضية مدنية وفصلت في 90 قضية بنسبة بلغت 94% بينما نظرت في 78 قضية جزائية وفصلت فيها جميعاً لتحقق نسبة فصل 100% كما نظرت محكمة الاستئناف في 452 قضية مدنية وحكمت في 447 قضية بنسبة فصل 99% تقريباً كما نظرت في 295 قضية جزائية وفصلت منها في 294 قضية بنسبة فصل 100% تقريباً.

وبلغ عدد القضايا المدنية المقدمة للمحكمة الابتدائية 2292 قضية فصلت منها في 2243 قضية بمعدل فصل 99% تقريباً بينما بلغ عدد القضايا الجزائية 1149 قضية فصلت منها في 1137 قضية بنسبة فصل قرابة 99%.

وقال رئيس دائرة المحاكم «بلغت نسبة الفصل في الأحكام الصادرة عن محاكم الجلسة الواحدة والعمالية 100% من جملة القضايا المعروضة عليها في حين بلغت نسبة الفصل في القضايا المدنية 96% وقضايا محكمة الأسرة والقضايا التجارية 98% في حين حققت محكمة المطالبات الصغرى نسبة 97% من جملة القضايا المعروضة عليها كما حققت محكمة اليوم الواحد نسبة فصل 100% من إجمالي القضايا المقدمة وهو ما يؤكد حجم الجهد المبذول وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة».

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