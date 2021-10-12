وكيل وزارة الدفاع يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند

المصدر: أبوظبي -وام

استقبل مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع أمس وفد كلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند برئاسة اللواء الركن مانوج كومار، الذي يزور الدولة ضمن مخطط الزيارات الخارجية للكلية.

ورحب وكيل الوزارة بالوفد، متمنياً أن تحقق زيارته للدولة أهدافها المرجوة.

وتم في اللقاء تبادل الآراء حول المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، ووجهات النظر بخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوفد العسكري الهندي في نهاية اللقاء عن سعادته بما شاهده من تقدم وتطور في دولة الإمارات في جميع القطاعات والمجالات.

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