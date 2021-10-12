"حمدان الذكية" و"البيان" شراكة لدعم وتطوير البحث العلمي والتدريب

المصدر: البيان

أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وصحيفة «البيان»، اتفاقية تعاون لتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب.

وقع الاتفاقية الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ومنى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان» في منصة 71|50 لحكومة المستقبل بمقر أكسبو 2020 دبي.

وتسهم الاتفاقية في دعم ونشر وتطوير آليات البحث العلمي، ورعاية سلسلة ندوات بحثية مجتمعية تنفذها جامعة حمدان، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق مبادرات متميزة، والمشاركة في المبادرات المجتمعية بهدف الارتقاء بالسمعة المؤسسية للطرفين.

واتفق الطرفان على توظيف الخبرات والإمكانات التقنية والمادية لكليهما، بما يدعم جهود التطوير المستمرة وبما يواكب رؤية واستراتيجية دولة الإمارات الرامية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المشترك العام والتخصصي وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية للكوادر العاملة لدى الطرفين، وإعداد برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة تستهدف دعم وتطوير الأداء الإداري.

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