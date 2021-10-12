محمد بن راشد يؤكد عمق العلاقات مع دول القارة الأفريقية وأهمية تطويرها

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق العلاقات التاريخية القائمة بين دولة الامارات العربية المتحدة ودول القارة الافريقية، وأهمية تطوريها على كل المستويات وضمن مختلف المجالات والقطاعات، وصولا إلى شراكة استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الجانبين وتنعكس إيجابا على حياة الشعوب، انطلاقا من القواسم المشتركة بين شعب دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية.

وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الأفريقية في إكسبو 2020 دبي، والمستوى المتقدم التي ظهرت عليه أجنحة الدول الأفريقية المشاركة، مشيراً إلى الثراء الثقافي الإفريقي، والتنوع الحضاري لدول القارة عموماً، وما تمتلكه من مقومات وفرص واعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والتنموية، وحرص دولة الإمارات على دفع أطر العلاقات التنموية ضمن هذه القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مكانة الدول الأفريقية وإمكانياتها ومواردها الوفيرة.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، لصالة "الكيبولان" للطعام الأفريقي، وذلك في إطار حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة وأروقة المعرض المليئة بالأنشطة والفعاليات التي تمثل ثقافات دول وقارات العالم، ضمن الحدث الحضاري الكبير الذي تستضيفه دبي تحت شعار" تواصل العقول وصنع المستقبل" والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية.

ويشكل إكسبو 2020 دبي منصة ثقافية عالمية تمكِّن الدول من التعريف بحضارتها وتراثها وعاداتها المتنوعة، مثلما تعرض أحدث ما لديها من أفكار ومشاريع مستقبلية، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى دبي ودولة الإمارات لتحقيقه من استضافة المعرض العالمي، وهو تقارب الشعوب وتعاونها من أجل صنع مستقبل أفضل للبشرية.

وتجمع صالة "الكيبولان" للطعام الأفريقي في اكسبو 2020 دبي، أفضل الطهاة الأفريقيين في العالم للاحتفاء بمطابخ القارة المتنوعة والنابضة بالحياة، وتقدم تجربة الطعام الافريقي للزوار بالنكهات والتقاليد الأفريقية داخل صالة طعام فريدة تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الأطعمة والموسيقى العصرية من جميع أنحاء القارة الأفريقية الزاخرة بالتنوع والألوان.

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