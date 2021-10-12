محمد بن راشد يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء) فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بالرئيس تشيسكيدي والوفد المرافق له، معرباً عن خالص أمنياته لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تكون هذه الزيارة مقدمة لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين الدولتين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية، ورصد المسارات الاستثمارية المتاحة والمستقبلية، في ضوء الرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الإماراتي الأفريقي من خلال الشراكة النموذجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأفريقي، وسبل اكتشاف الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من التقارب بين الإمارات والقارة الأفريقية بكل ما تحفل به من تراث إنساني غني وإرث ثقافي متنوع وموارد طبيعية ثرية، علاوة على تمكين القطاع الخاص من رصد المجالات الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين وتحفيز مستويات أعلى من التبادلات التجارية، التي شهدت نمواً كبيراً بلغت نسبته 94% خلال الفترة من العام 2017 وحتى 2020، كذلك تبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة مثل: الطاقة المتجددة والزراعة الحديثة وغيرها من المجالات، مع الاستفادة من العلاقات الوثيقة بين البلدين كمنصة يمكن الانطلاق من خلالها لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون الخليجي الأفريقي بصورة أشمل.

وتضمّن اللقاء بحث تطورات الوضع العالمي فيما يتعلق بمكافحة جائحة "كوفيد-19" ومستجداتها على الساحة الأفريقية وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة خاصة، وأطر التعاون الممكنة في سبيل تعزيز جهود التصدي للجائحة والتعجيل بالتعافي منها وتجاوز تداعياتها، بما يمكن شعوب القارة الأفريقية من مواصلة مشاريعها وخططها التنموية.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس فيلكس تشيسكيدي عن خالص تقديره لدولة الإمارات قيادة وشعباً، منوهاً بالنموذج التنموي الناجح الذي كان سبباً في نهضتها الشاملة ضمن مختلف المجالات، فيما أبدى رئيس الكونغو الديمقراطية إعجابه بالإنجازات الكبرى التي أثمرتها جهود التطوير المستمرة لقدرات وإمكانات كافة القطاعات في الدولة، ومؤكداً رغبته في أن يشهد التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة مزيداً من تبادل الخبرات والزيارات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين ويخدم مصالحهما على المديين القريب والبعيد.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وسعادة هزاع محمد فلاح القحطاني، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

اتفاقيات تعاون .

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس فيلكس تشيسكيدي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، شملت: مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، واتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومتي البلدين، وقام بتوقيعهما معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي كريستوف لوتوندولا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرُّب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وأخرى بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجانبين، وقام بتوقيع الاتفاقيتين معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستوف لوتوندولا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتضمّنت مذكرات التفاهم الموقّعة بين الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، قام بتوقيعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومعالي أوليفر ماكالينا، وزير الموارد المائية والكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة "إعمار" العقارية ووزارة التخطيط العمراني والإسكان ووزارة شؤون الأراضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقّعها سعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وكل من: معالي بيسو موكالا، وزير الدولة للشؤون العمرانية والإسكان، ومعالي أيمي مولندو، وزير الأراضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما وقَّع الجانبان مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية واتحاد الأعمال الكونغولي بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال وقام بتوقيع المذكرة سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وليني إلوندو، رئيس لجنة الصناعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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