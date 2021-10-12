70 جلسة علمية خلال «معرض وملتقى طب الأشعة»

المصدر: دبي - وام

اختتمت فعاليات الدورة الـ 6 من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات الذي استمر لـ 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة وحضور أكثر من 2000 مشارك من المنطقة والعالم.

وتناول المؤتمر الذي تضمن مشاركة حضورية وافتراضية، أحدث الابتكارات في مجال الأشعة من خلال أجندة علمية شاملة ضمت 70 جلسة علمية قدمها 48 خبيراً ومختصاً، وناقشت عدداً من المواضيع أهمها: الذكاء الاصطناعي وعلم الأشعة العصبي وأشعة الأطفال والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير الشعاعي العضلي الهيكلي والحماية من الإشعاع و«كوفيد 19»، وتم عرض 9 ملصقات علمية ناقشت أحدث الأبحاث المعنية بمجال الأشعة.

وعلى هامش اليوم الأخير للحدث تم توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين شعبة الإمارات للأشعة والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، والثانية بين شعبة الإمارات للأشعة واتحاد الجمعيات العربية للأشعة تهدفان إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.

وعبّر الدكتور أسامة البستكي رئيس المؤتمر السنوي لطب الأشعة في الإمارات رئيس شعبة الإمارات للأشعة عن سعادته بتوقيع مذكرتي التفاهم مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي واتحاد الجمعيات العربية للأشعة، بهدف تعزيز التعاون ومواكبة التطورات في مجال طب الأشعة.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد شنودة نجيب سكرتير عام مساعد اتحاد الجمعيات العربية للأشعة عضو المكتب التنفيذي للجمعية العالمية للأشعة: ستساعد مذكرة التفاهم الطلبة ومهنيي الأشعة على التعلم من خبرات أطباء الأشعة من جميع أنحاء المنطقة، ويوفر هذا التعاون المتبادل قيمة هائلة للأطباء المبتدئين، ويوفر فرصاً ثمينة في المستقبل، كما سيمنح التعاون كبار المتخصصين في الأشعة فرصة للتواصل مع زملائهم للتعلم وتبادل المعرفة.

وجمع المعرض المصاحب للمؤتمر 40 علامة تجارية رائدة في مجال الأشعة والتصوير التشخيصي عرضت تقنياتها ومعداتها الطبية المتطورة والمبتكرة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات حول «التصوير الشعاعي»، وندوة افتراضية عن «الموجات فوق الصوتية لمصوري الأشعة» على مدار الأيام الـ 3 للحدث، ما أتاح للمشاركين الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات.

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