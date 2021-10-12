«خليفة لنخيل التمر» تضيء على «تكامل منتجات التقنية الحيوية»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أمس الأول محاضرة علمية افتراضية بعنوان «تكامل منتجات التقنية الحيوية لإدارة آفات نخيل التمر» بمشاركة 127 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 16 دولة.

وقال الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام للجائزة: إن المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة في إطار التزام الجائزة نشر المعرفة العلمية المتخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

من جهته، أكد الدكتور محمد السعيد صالح الزميتي أستاذ المبيدات المتفرغ قسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية - مقدم المحاضرة - وجود أكثر من 100 آفة محتملة تصيب شجرة نخيل التمر.. مشيراً إلى أن الممارسات الحالية في حل مشكلة آفة النخيل في معظم المنطقة العربية تنقسم إلى توجهين الأول استخدام مبيدات الآفات التقليدية فقط كطريقة واحدة لحل المشكلة والثاني مكاملة أكثر من طريقة للمكافحة معاً ومن بينها تطبيق المبيدات.

وأوضح مفاهيم ومبادئ نظام الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) وأهمية العمل على إتاحة الفرصة لكل من مكونات برامجها لتأدية وظيفتها حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة من تبني وتنفيذ النظام.

وأضاف الزميتي إن التكنولوجيا الحيوية تعنى بتطبيق الأنظمة البيولوجية والكائنات الحية أو مشتقاتها لصنع أو تعديل منتجات أو عمليات لاستخدام محدد ويمكن أن تقدم التكنولوجيا الحيوية الزراعية مجموعة واسعة من الفوائد للمزارعين والمجتمع من ناحية تحسين الإنتاجية والاستدامة وتطوير صناعات جديدة وتحسين القدرة على مواجهة التحديات الناشئة عن الظروف البيئية المعاكسة والحد من آثارها.

وتلعب التقنيات الحيوية دوراً مهماً في تحسين الأداء من أجل إدارة أفضل للآفات وتشتمل منتجاتها التقليدية المستخدمة في مكافحة الآفات على مجموعة كاملة من المواد/ العوامل الحيوية تتضمن جميع أنواع العوامل البيولوجية التي تتكون من المواد/ العوامل الجرثومية والأعداء الطبيعيين والطفيليات والمتطفلات والمواد نباتية الأصل.

وأوضح المحاضر أن منتجات التكنولوجيا الحيوية التقليدية المستخدمة في إدارة الآفات الحشرية تتضمن المواد/ العوامل الميكروبية والبكتيريا الممرضة للحشرات والمبيدات الحشرية البكتيرية والمواد النانونية الحيوية والأعداء الطبيعيين والمفترسات والطفيليات والمتطفلات والحشرات العاشبة وتقنية الحشرات المعقمة مثل مكافحة ذباب الفاكهة والمواد نباتية الأصل وتشمل المستخلصات النباتية المبيدة للحشرات كيميائيات التواصل والفيرومونات ومانعات التغذية والمواد الجاذبة والطاردة.

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