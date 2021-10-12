محمد بن راشد يقر ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم

المصدر: البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو، وأقر سموه ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم. وأكد سموه على أن الإمارات تدخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".

كما أقر مجلس الوزراء برئاسة سموه المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الفترة القادمة، وقال سموه: "أقررنا اليوم بمجلس الوزراء بإكسبو المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الفترة القادمة.. حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية".

وأوضح سموه: "اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات..".

كما اعتمد سموه ضمن مجلس الوزراء تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.. والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي.

واعتمد سموه أيضاً تعيين محمد بن هادي الحسيني رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. وأحمد بالهول رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا. ومريم المهيري رئيسًا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.. كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة.

واعتمد سموه أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان برئاسة سهيل المزروعي.. وأشار سموه إلى أن الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية.. وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية.. وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة..

كما اعتمد سموه أيضاً ضمن اجتماع مجلس الوزراء معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.. مؤكداً سموه أن حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها.

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