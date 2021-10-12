ورشة فن التعامل مع أصحاب الهمم في طرق دبي

المصدر: البيان

"فن التعامل مع أصحاب الهمم " بمشاركة وحضور سعادة ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ومنصور الفلاسي رئيس لجنة محفظة الخير والمدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات وذلك ضمن جهود التعاون المشترك بين كل من الهيئة ونادي دبي لأصحاب الهمم التي تستهدف دعم فئة أصحاب الهمم تماشيا مع مبادرة حكومة دبي الرشيدة المتعلقة بـ "مجتمعي مكان للجميع“، وشهد الورشة 300 موظف وموظفة من الهيئة.



وقال منصور الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي ورئيس لجنة محفظة الخير في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة سعت منذ تأسيسها إلى توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم عبر وسائل النقل المختلفة، كما حرصت على أن تكون جميع مشاريعها ومرافقها وعلى وجه الخصوص وسائل النقل الجماعي صديقة لأصحاب الهمم، وذلك التزاما منها بتنفيذ القانون الاتحادي رقم " 29" لسنة 2006 في شأن حقوق أصحاب الهمم وتنفيذًا لمبادرة حكومة دبي الرامية إلى جعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن الهيئة قامت بإنجاز المرحلة الأولى من تأهيل المرافق والمباني التابعة لها وجعلها مطابقة لبنود " كود دبي" الخاص بأصحاب الهمم، وهي أن تتضمن تأهيل المبنى الرئيس للهيئة، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وعدد من المناطق الحيوية وفي الإمارة بالإضافة إلى مباني مواقف السيارات متعددة الطوابق، فضلاً عن توفير لوحات إرشادية لغة برايل ودورات مياه وكاونترات مخصصة لأصحاب التحديات الحركية، ومحسنات سمعية وتوفير ميكروفون لدى موظفي الاستقبال للتواصل مع أصحاب التحديات السمعية في حال الاستفسار المباشر، كما تم تخصيص محطات لشحن الكراسي المتحركة الكهربائية في عدد من محطات الحافلات كمبادرة لخدمة أصحاب الهمم.

وأشار الفلاسي إلى أن الهيئة نفذت عدة مبادرات خلال السنوات القليلة الماضية تستهدف من خلالها مساندة أصحاب الهمم ومساندتهم ودمجهم في المجتمع، وفيما يتصل بخدمة المواقف على سبيل المثال خصصت الهيئة 4 مواقف مجاناً من كل 100- موقف لهذه الفئة في مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، بالإضافة إلى مجانية إصدار تصاريح مواقف دائمة لمدة 3 سنوات، وتصاريح مؤقتة لمدة عام كامل، وتصاريح مواقف سائحين من أصحاب الهمم لمدة 3 شهور.

ومن جهته أشار سعادة ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم إلى أنه على الرغم من ثقافة احترام الآخر و حسن التعامل تنتشر في مجتمعنا المحلي غير أن المتغيرات المختلفة والتحاق أصحاب الهمم بسوق العمل عبر قطاعاته الحيوية المتباينة، يدفعنا دائماً إلى تعزيز ودعم وتشجيع الموظفين والمتعاملين من أصحاب الهمم في كل الهيئات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطق تم الاعداد لورشة "فن التعامل مع أصحاب الهمم" بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بحيث تستهدف نشر الوعي بين صفوف الموظفين في الهيئة بأهمية الإلمام بأبسط قواعد التعامل والتفاعل الإيجابي مع أصحاب الهمم على اختلاف أنواع الإعاقة سواء كانت إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو عقلية، مضيفا أن هيئة الطرق والمواصلات تضم مجموعة متميزة من الموظفين من أصحاب الهمم ممن هو في حاجة للتواصل البناء مع بقية زملائهم من الإدارات المختلفة في مقر العمل، لذا فإن الورشة سلطت الضوء على عدد من المواقف التي يتوجب أن يضعها الموظف أثناء تعامله مع زميله من فئة أصحاب الهمم وبالتالي تحقيق مصلحة العمل والإنتاج في المؤسسات التابعة للهيئة.

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