"ماجد الفطيم" تنظم أول يوم مفتوح للتوظيف لتحقيق أهداف برنامج نافس"

المصدر: دبي- البيان

استضافت "ماجد الفطيم"، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أول يوم مفتوح للتوظيف، ضمن مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج "نافس" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم برامج التوطين والأجندة الاستراتيجية لدولة الإمارات، حيث تستهدف "ماجد الفطيم" توظيف 600 من مواطني الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأقيم الحدث في مقر معهد إعداد القادة التابع لشركة "ماجد الفطيم، بحضور كل من آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"، ومعين المدهون، الرئيس التنفيذي لرأس المالي البشري "ماجد الفطيم القابضة"، وحسين موسى، المدير التنفيذي في "مول الإمارات" لدى "ماجد الفطيم العقارية".

وشهد اليوم المفتوح للتوظيف مشاركة أكثر من 100 من الشباب الباحثين عن فرصة وظيفية متميزة، وكان غالبيتهم من حديثي التخرج، حيث اطّلعوا على الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة في "ماجد الفطيم" والتي تم تصنيفها ضمن المجالات التالية: المواهب المبكرة الساعية وراء الخبرة، والخبرات الرقمية وتحليل البيانات، والإدارة بمختلف مستوياتها، وكبار التنفيذيين المتمرسين.

ويأتي تنظيم "ماجد الفطيم" لفعالية اليوم المفتوح للتوظيف إيماناً منها بأهمية تحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما يعد تأكيداً على التزامها بتنفيذ بنود المبادرة التي أعلنت عنها خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تستهدف إنشاء 3000 فرصة وظيفية جديدة على مدى السنوات الخمسة المقبلة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص. وقد تسلمت مبادرة "ماجد الفطيم" منذ إطلاقها وحتى اليوم 38700 طلب توظيف.

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