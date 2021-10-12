باحثون في جامعة خليفة يطورون خليطاً أسفلتياً غير مكلف اقتصاديًا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن توصل فريق بحثي من قسم البنية التحتية المدنية والبيئية بتطوير خليط اسفلتي باستخدام مادة المطاط المستخرج من إطارات السيارات المُعاد تدويرها وبدوره يُقلل التكلفة الاقتصادية ويحد من الآثار البيئية الناجمة عن رصف الطرق، وتم استخدام هذا الخليط في مرحلة التجارب الأولية لمسافة كيلومترين من طريق الشاحنات (إي 30) الواصل بين العاصمة أبوظبي ومدينة العين.

وتم ضمن مشروع الدراسة وبهدف مقارنة الأداء تعبيد طريق أبوظبي (إي 30) بخمسة أنواع من الاسفلت في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر 2019 بالتعاون مع الشركاء الصناعيين ريشموند بتروليوم وتارماك كولاس ومجموعة الصحراء، حيث تم تصميم اثنتين منها باستخدام قطع مطاط القار المحسن واثنتين من بوليمر القار المحسن التجاري والخلطة الخامسة مصنوعة من القار التقليدي غير المعدل.

ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من قطع المطاط المستخدمة في صناعة إطارات السيارات والمكونة من جسيمات القار والمطاط بدلًا من البوليمرات الاصطناعية المكلفة اقتصاديًا والتي يعتمد عليها العالم في صناعة الأسفلت. وتتميز قطع المطاط الناتجة عن القار المحسن بخصائص ميكانيكية مشابهة للبوليمرات إن لم تكن أفضل منها.

من جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: "تعتبر الاستدامة من أهم الأولويات في أبوظبي، لذلك تحرص جامعة خليفة على دعم أهداف أبوظبي في الحد من انبعاثات غاز الكربون وحماية الموارد البيئية فيها. وفي هذا الإطار، يشكل تعبيد الطرق المستدام أمرًا في غاية الأهمية لتحقيق هذا الهدف، حيث سيساهم في التخفيف من استهلاك الموارد الطبيعية والحد من استهلاك الطاقة والغازات المسببة للاحتباس الحراري ونسب التلوث، إضافة إلى تعزيز أداء شبكات الطرق ودعم أهداف شركة تدوير في إعادة تدوير 75% من المخلفات الناتجة في أبوظبي خلال عام 2021".

وأفاد المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي أن الدراسة تأتي في إطار الشراكة القائمة مع جامعة خليفة وكان أولى ثمارها تأسيس "المركز الوطني لأبحاث البنية التحتية"، تحقيقا" لرؤية التنمية المستدامة ودعماً لمبادرات الابتكار التي تقدم حلولاً صديقة للبيئة قائمة على أسس علمية وجدوى اقتصادية. وأشار المهندس المزروعي الى إطلاق دراسة جديدة مشتركة مع جامعة خليفة في مجال تحديث وتطوير المواصفات والمعايير التصميمية للخلطات الاسفلتية الملائمة للظروف البيئية المحلية وللمواد الطبيعية المتوفرة في الدولة.

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