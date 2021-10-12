استكمال نسب إنجاز عالية ضمن «عنواني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن استكمال نسب إنجاز عالية ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد «عنواني» في إمارة أبوظبي، والذي يساعد أفراد المجتمع والأعمال التجارية وضيوف الإمارة في سهولة الوصول إلى أي وجهة بكفاءة وفعالية، من خلال ترقيم المباني وتسمية الشوارع في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي بأرقام للمباني والمنشآت وأسماء فريدة للشوارع، وإضافة خاصية الرمز البريدي خاص لمناطق وأحياء الإمارة، بما يسهم في اختصار المسافات والوقت ويعزز من جودة الحياة.

إرشاد

ويشمل مشروع «عنواني» الموحد ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني إضافة أكثر من 200.000 عنوان فريد و19.000 اسم طريق، وتركيب عشرات الآلاف من علامات الطرق والمناطق الجديدة، والتي تساهم في تطوير كيفية الإشارة إلى الأعمال والمنازل وتحديد مواقعها بطرق من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع في أبوظبي، وتحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ.

والمساعدة في تسليم السلع والخدمات بشكل أسرع بفضل دقته العالية، وتخفيض البصمة الكربونية للمركبات من خلال توفير الوقت والحفاظ على البيئة، ودعم الصحة العامة والتعليم والتخطيط والعمليات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع السكان والسياح على استكشاف المزيد من الوجهات.

بيانات

ونوهت الدائرة بأن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالعنونة للمباني والمنشآت أصبحت متوفرة الآن للاستخدام على برامج وتطبيقات الملاحة والخرائط العالمية مثل «خرائط غوغل»، وتطبيقي «TomTomتوم توم» و«هير ماب – Here Maps» وغيرها من أنظمة الملاحة العالمية.

وأوضح الدكتور عمر مبارك الشيبة، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات في الدائرة، أن «عنواني» ومنظومة العنونة والإرشاد المكاني يندرجان في إطار جهود الدائرة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، حيث يُشكّل العمل بهذه المنظومة خطوة مهمة على طريق توفير بنية تحتية ذكية تُسهّل الوصول والتنقل الفعّال إلى مختلف الوجهات في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز