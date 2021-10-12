400 مختص يشاركون في «قمة أبوظبي للمدينة الذكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

عُقد مؤخراً الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، بإشراف من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وذلك بحضور جهات وشركات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص.

بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ضمن سلسلة مناقشات تضع إطار عمل وخطة للدورة الثانية من القمة والمزمع انعقادها في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2021، في فندق كونراد أبوظبي - أبراج الاتحاد.

وتنطلق فعالية القمة بنسختها الثانية هذا العام، تحت رعاية دائرة البلديات والنقل، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، وحضور أكثر من 400 من الاختصاصيين، والمسؤولين، ورواد القطاع، وقادة الفكر وصناع القرار، لمناقشة إطار عمل موحد يعزز من موقع أبوظبي كجهة رائدة عالمياً في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنمية القدرات القيادية للمهندسين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار عمل للمشاريع الرئيسية القادمة والمعايير والتقنيات وتقديم الحلول الفعالة والمستدامة.

وعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، برئاسة المهندس سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية في بلدية مدينة أبوظبي ورئيس اللجنة التنظيمية لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، التي تهدف إلى تعزيز المبادرات ووضع الخطط الخاصة بمدن المستقبل الذكية.





خطة متكاملة

وشهد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري مشاركات نوعية ساهمت في وضع خطة عمل متكاملة للنسخة الثانية من القمة، والتي تعتبر إحدى الفعاليات الرائدة في المنطقة على مستوى توحيد الجهود لتخطيط وتنفيذ مدن المستقبل، وأكدت الدائرة بأنها تعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص لوضع تصور متكامل خلال القمة، يساهم بشكل مباشر في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل في التصميم والتخطيط لمدن المستقبل بشكل يركز على حاجة المجتمعات وتطلعاتهم ومرونة البنى التحتية في مواجهة المتغيرات العالمية، مع دراسة وتخطيط مستدام مبني على النمو السكاني والجغرافي المتوقع في أبوظبي.

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