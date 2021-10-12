خيرية الشارقة تقدم 27 مليون درهم مساعدات لـ1388 مريضاً

المصدر: (الشارقة - البيان)

ساعدت جمعية الشارقة الخيرية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 1388 حالة مرضية بقيمة 27.1 مليون درهم، وتضمنت تقديم كافة سبل العلاج للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمزهقة للنفس، وذلك بحسب تقرير صادر عن إدارة المساعدات الداخلية، وذلك ضمن مساعيها لتوفير العلاج للحالات المتعففة تخفيفها لمعاناتهم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، إن الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية منذ مطلع العام الجاري، مما يعكس ثقة المحسنين في دعم ورعاية المرضى من ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين، فبدعمهم وتبرعاتهم نجحت الجمعية في تطييب وتضميد جراح وأوجاع الكثيرين من المرضى، كما يعكس كذلك مدى حب مجتمع دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين بها وسعيهم للخير ومساعدة المحتاجين، مؤكداً أنه تم تلقي العديد من طلبات المساعدات العلاجية من كافة إمارات الدولة، لتواصل جمعية الشارقة الخيرية أداء رسالتها الإنسانية نحو تخفيف الآم المرضى المعوزين.

وقال، إن مساعدة المرضى وعلاجهم إحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية، ومن برامج الجمعية الهادفة إلى تقديم المساعدة لأهل الحاجة من المرضى والمعسرين.

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