إطلاق ميزة في «سناب شات» لدعم الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «سناب إنك» ميزة «Here For You» الخاصة بدعم الصحة النفسية، من خلال تطبيق «سناب شات» في الدولة، وذلك بالشراكة مع مجلس جودة الحياة الرقمية، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، والذي يهدف إلى ضمان تحقيق «مجتمع رقمي آمن وإيجابي»، وتعزيز جودة الحياة الرقمية للأفراد والمجتمع عموماً.

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعاً».

وتوفر الميزة دعماً استباقياً من خلال التطبيق لمستخدمي «سناب شات»، الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية، أو الذين يرغبون بمعرفة المزيد عن هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم، الذين يتعاملون معها.

تقنية

وقالت أمل البلوشي مديرة برنامج جودة الحياة الرقمية بوزارة تنمية المجتمع: يسرنا التعاون مع «سناب إنك» لإطلاق الميزة في الدولة، وهي تقنية تعزز إيجابية المجتمع في نطاق المجتمع والفضاء الافتراضي والسلوك الرقمي الإيجابي.

حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهودنا الرامية، لتعزيز جودة الحياة الرقمية لدى الأفراد وعلى نطاق المجتمع، بما يتطلبه ذلك من تعزيز الاستخدام الهادف للتكنولوجيا، مشيرة إلى قيمة وأهمية هذه الشراكة التي تسعى إلى توفير أداة تمكن مستخدمي «سناب شات» من تحديد بعض المشاكل المرتبطة بصحتهم النفسية التي قد يواجهونها، وتساعدهم بالتالي على معالجتها، ليعيشوا بطريقة إيجابية.

حلقات

وأضافت أمل البلوشي: إنه في إطار الشراكة لإطلاق الميزة فإن هذه الخطوة سترتكز على 3 حلقات توعوية، يتم توفيرها من مجلس جودة الحياة الرقمية، والتي نسعى من خلالها إلى تغطية موضوعات، تتصل بتعزيز جودة الحياة في الفضاء الرقمي، والموارد المتعلقة بالخصوصية عبر الإنترنت، ومنع التنمر.

وقال جيك توماس، مدير عمليات شركة «سناب إنك» في الدولة: يشرفنا التعاون مع مجلس جودة الحياة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدّر جمهورنا التزام «سناب شات» بالخصوصية وكيف يتيح لهم التطبيق بأن يكونوا على طبيعتهم، من دون أن يتأثروا بأي ضغوط من قبل الآخرين.

وتم تصميم ميزة Here For You لتوفير الموارد، التي تمكن مستخدمينا من مساعدة أنفسهم، وكذلك أصدقائهم وأحبائهم، ونظراً لأن «سناب شات» يصل إلى أكثر من 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عاماً وإلى واحد من كل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعتقد أن التطبيق هو المساحة الأكثر تأثيراً، التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم ونشر التوعية بين الشباب.

مصطلحات

ستتيح ميزة Here For You الموارد التي يقدمها مجلس جودة الحياة الرقمية لمستخدمي «سناب شات» عندما يبحثون عن مصطلحات شائعة مرتبطة بالصحة النفسية، مثل: القلق والاكتئاب والتوتر على «سناب شات»، وتم تصميم هذه الموارد لتتم مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء المقربين والعائلة لتقديم الدعم لهم في أوقات الفرح والشدة على حد سواء.

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