«صحة أبوظبي» و«أسترازينيكا» تتعاونان لتعزيز جهود البحث الطبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع «أسترازينيكا»، الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، وذلك بهدف تعزيز جهود البحث والتطوير في العلوم الصحية، ودفع الابتكار في الخدمات الصحية، في إطار استراتيجية الدائرة، لضمان حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة.

ووقّع الاتفاقية الدكتورة بيلين إنجيسو نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أسترازينيكا. والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، بحضور عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

وسيركز التعاون المشترك بين دائرة الصحة في أبوظبي وأسترازينيكا، على مجموعة من الركائز الهامة، في مقدمها: تطوير ودفع جهود الأبحاث السريرية، وإنشاء منظومة صحية رقمية في الإمارة، بهدف دفع ودعم الجهود الرامية لتوفير ووضع حلول مبتكرة، من شأنها أن تسهم في تلبية احتياجات الرعاية الصحية على المستوى المحلي والإقليمي.

جودة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال محمد الكعبي: سعداء بتوحيد الجهود، والعمل جنباً إلى جنب مع أسترازينيكا، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون، سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حيث نواصل، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، التزامنا بتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي تتمتع بها الإمارة، لا سيما في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي.

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