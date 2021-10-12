خبراء: 1 من كل 7 أشخاص في العالم يحتاج إلى علاج نفسي

المصدر: (دبي- شيرين فاروق)

أكد خبراء في علم النفس أن وصمة العلاج النفسي ما زالت تلاحق المرضى في بعض البلدان العربية، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية، لافتين إلى أن 1 من 7 أشخاص يحتاج إلى علاج نفسي وفقاً لإحصاءات عالمية.

وأشار المشاركون في الندوة، التي نظمها مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بعنوان: وصمة العلاج النفسي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية إلى أنه ما زال هناك نقص في أعداد الخاضعين للعلاج النفسي في الدول العربية، بسبب الخوف من نظرة المجتمع، وهو أمر خطير، حيث تؤدي الأمراض النفسية إلى الرغبة في الانتحار أو الهروب الكامل من المجتمع .

وأدار جلسة الحوار الدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بالمركز، بمشاركة الدكتور عثمان السيد استشاري الطب النفسي في مستشفى الأمل متناولاً محور «مفهوم الصحة النفسية وأهميتها»، وشارك الدكتور محمد بردي مدير الإدارة الطبية بمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بمحور «وصمة العلاج النفسي في المجتمعات العربية»، وتحدثت نوف الجنيبي مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة بجامعة الإمارات حول «التكاليف المباشرة وغير المباشرة على المجتمع والفرد والأسرة والمؤسسة»، وكذلك تطرق الدكتور محمد المقهوي المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية بمجمع الصحة النفسية بالسعودية للحديث حول «الصحة النفسية والإدمان».

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