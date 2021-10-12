تعاون توعوي بين «الإمارات لأمراض الدم» و«تاكيدا»

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت شعبة الإمارات لأمراض الدم وشركة «تاكيدا» العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية عن تعاونهما للعام الثاني على التوالي لنشر الوعي حول الأنواع النادرة لسرطان الدم، بما في ذلك الورم النقوي المتعدد وسرطان الغدد الليمفاوية «هودجكين». يهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات تعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع، ومساعدة المجتمع الطبي على تقديم أفضل النتائج للمرضى.

وأكد شريف إبراهيم مدير الشؤون الطبية في «تاكيدا» الشرق الأوسط، التزام الشركة الراسخ بإعطاء الأولوية للمرضى، والسعي لخلق شبكة تواصل بين الأشخاص الذين يتعاملون مع تشخيص السرطان، وتفعيل مشاركة المرضى ومقدمي الرعاية الشخصية وخبراء الرعاية الصحية في تعزيز جهود التوعية بأمراض سرطان الدم.

ويعد سرطان الورم النقوي المتعدد من أمراض السرطان النادرة نسبياً، حيث يمثل 1 % من أمراض السرطان التي يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم، لكنه ثاني أكثر أشكال سرطان الدم شيوعاً.. بينما يعتبر سرطان الغدد الليمفاوية مصطلحاً عاماً لمجموعة من السرطانات التي تنشأ في الجهاز اللمفاوي.

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