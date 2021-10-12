شرطة دبي تطلق برنامج مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة 101 منتسب

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر الدفعة السابعة عبر الاتصال المرئي، بحضور القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير معهد دبي القضائي.

واللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وسعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والعميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالشر في شرطة دبي، ومشاركة الدفعة التي تضم 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية من 39جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

شكر وعرفان

وشكر اللواء الدكتور محمد المر، الحضور لمشاركتهم في افتتاح برنامج الدبلوم الاختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، والذي يعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عاليتين مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».

أهمية قصوى

ومن جانبها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وقد تمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية؛ لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف.

ويأتي دبلوم «اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر» - في نسخته السابعة - لينسجم مع تطبيق الاستراتيجيات التشريعية التي ضمنت السبق لدولتنا، للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامته وحمايته».

239 منتسباً

وقال سعيد الحبسي، إن برنامج الدبلوم يعد أحد البرامج المهنية المميزة على المستوى الوطني العربي والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية.

وثمّن الحبسي جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولقد تخرج 239 منتسباً خلال الأعوام السابقة منذ 2015 وحتى 2020 شملت 23 جهة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي نسخته الأخيرة بلغ عدد المنتسبين فيه 97 منتسباً، بمشاركة منتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة.

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