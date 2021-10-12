سلطان النعيمي يشيد بإنجازات «الموارد البشرية» في شرطة عجمان

المصدر: عجمان- البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بإنجازات إدارة الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة عجمان بتحقيق أعلى نسبة رضا في 5 محاور رئيسية ضمن استطلاع جودة الحياة في بيئة العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية الافتراضية لإدارة الموارد البشرية، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من الضباط، وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد إدارة الموارد البشرية، واطلع على آلية دعم الإدارات بالكفاءات الوطنية، كما اطلع على أبرز المشاريع والمبادرات المستقبلية في مجال دعم جودة بيئة العمل، وتخطيط القوى العاملة، مشيداً بالجهود المميزة التي أثمرت تحقيق أعلى نسبة رضا في 5 محاور رئيسية ضمن استطلاع جودة الحياة في بيئة العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.





خطط تدريبية

وتفقد النعيمي مركز تدريب الشرطة، واطلع على الخطط التدريبية والبرامج الإلكترونية المستخدمة في العمل، والإجراءات المستحدثة الهادفة إلى تطوير الكادر، وأشاد بالجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبي، والحفاظ على استدامة التميّز في البرامج التجريبية في الشرطة.

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