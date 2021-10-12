15000 مسؤول وعامل بالمنشآت الغذائية في عجمان تدربوا ضمن برنامج الصحة العامة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لـ«البيان»، أنه تم تدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت الغذائية والصحية خلال المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج عجمان للصحة العامة التي كانت تستهدف تدريب مسؤولي وعاملي تحضير الغذاء بالمنشآت الغذائية، وكذلك العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وبلغ عددهم 15000 عامل ومسؤول، بهدف تطبيق أفضل الممارسات الصحية خلال تداول الأغذية لحماية الصحة العامة.

وشدد على أهمية التزام أصحاب ومسؤولي المنشآت بضرورة تدريب وتأهيل العاملين لما له الأثر الكبير في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وضمان تطبيق الممارسات الصحية الجيدة بالمنشأة.

وأعلنت الدائرة عن نتائج المرحلة الثانية من برنامج عجمان للصحة العامة، والتي انطلقت مطلع شهر فبراير الماضي، وتأتي استكمالاً لخطة البرنامج المعتمدة بالدائرة منذ عام 2015 وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج تطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء والممارسات الصحية السليمة بالمنشآت الغذائية والصحية وفق الإجراءات المعتمدة بالبرنامج، وتم تطويرها بإضافة مواد علمية للبرنامج والإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار جائحة «كوفيد 19» بالمنشآت العامة بالإمارة.

وأكد الحوسني أن المرحلة الثانية من البرنامج للعام الحالي تشمل تطبيق برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق أفضل الممارسات الصحية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة منها الصالونات ومراكز التجميل النسائية والرجالية.

والتي تم إعدادها بالشراكة مع الشريك العلمي لبرنامج عجمان للصحة العامة شركة (تي إس أي) باعتماد شركات تدريب متخصصة عددها 10 شركات تدريب واستشارات صحية لديها 13 مدرباً بكفاءات علمية تخصصية وخبرات في الجوانب التي تخص الصحة والسلامة، والتي تنوعت مهارات التحدث بلغات مختلفة.

وتهدف لرفع مستوى الثقافة الصحية لدى العاملين وأصحاب المنشآت بتلك الأنشطة لضمان السيطرة على المخاطر الصحية المرتبطة .

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